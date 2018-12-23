Планов по переносу колоний из Нижнего Тагила не существует, - ГУФСИН Свердловской области

Планов по переносу нижнетагильских колоний не существует, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

Ранее депутат Госдумы РФ Алексей Балыбердин сообщил, что рассматривается возможность закрытия и переноса ряда учреждений из Нижнего Тагила в те населенные пункты, где подобные организации являются градообразующими.

Балыбердин провел рабочую встречу с начальником ГУФСИН России по Свердловской области Александром Федоровым. Об этом депутат написал на своей странице в Facebook.

В Нижнем Тагиле расположены ИК-5, ИК-6, ИК-12, ИК-13, ЛИУ-51, СИЗО-3, Межрегиональный учебный центр ГУФСИН, отделение спецназа ГУФСИН, филиалы Уголовно-исполнительной инспекции ГУФСИН.

В пресс-службе уточнили, в настоящее время в этих учреждениях трудятся более 1430 аттестованных и несколько сотен вольнонаемных сотрудников. Планов по переносу учреждений УИС нет.