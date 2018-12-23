23 Декабря 2018
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Политика За рубежом Украина

В США назвали регионы, в которых в 2019 году может начаться Третья мировая война

Американский профессор Военного колледжа армии США Роберт Фарли перечислил регионы, в которых в 2019 году может начаться Третья мировая война, сообщает The National Interest.

Среди "горячих" точек профессор назвал Южно-Китайское море, где пересекаются интересы ведущих торговую войну США и Китая. Он также отметил Украину, заявив о росте напряженности в регионе после инцидента в Керченском проливе.

Кроме того, Фарли назвал потенциально опасным регионом Персидский залив из-за конфликтов в Йемене и Сирии, а также из-за продолжающегося давления США на Иран.

Четвертым очагом напряженности, по словам профессора, продолжает оставаться Корейский полуостров, так как налаживающиеся отношения между американским и северокорейским лидерами могут кардинально измениться в любой момент.

После того, как Дональд Трамп пообещал нарастить ядерный потенциал США, российские эксперты предупреждают о реально возникшей опасности Третьей мировой войны.

Ранее заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков высказался о том, что война между Россией и Америкой может начаться с обычного оружия и перерасти в ядерную.

Сивков описал сценарий начала Третьей мировой войны: первым сигналом будет отзыв посла и сотрудников дипмиссии из России, под видом учений у российских границ развернутся войска, сформируются ударные группировки ВМС в районах, позволяющих нанести удар по территории страны.

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В США назвали регионы, в которых в 2019 году может начаться Третья мировая война

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Теги: Третья мировая война, США, Роберт Фарли



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