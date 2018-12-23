Власти Индонезии: Число погибших из-за цунами вырастет до нескольких тысяч

Не менее 168 человек погибли в результате цунами в районе Зондского пролива в Индонезии. Власти ожидают, что число погибших вырастет до нескольких тысяч.

Как передает RT, ведется эвакуация пострадавших, их 745 человек. Еще около 30 человек числятся пропавшими без вести.

Осенью у побережья острова Сулавеси, недалеко от города Палу произошло сильное землетрясение. Позднее были зафиксированы ряд афтершоков. Вслед за землетрясением началось цунами. Число погибших превысило 1,2 тысячи человек.