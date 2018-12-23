Кадыров заявил о желании завершить политическую карьеру на уровне главы региона

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что не претендует на пост президента России.

В эфире телеканала "Москва 24" он отметил, что не планирует стать главой государства или возглавить какое-либо федеральное ведомство. "Я не такого уровня человек", - добавил Кадыров.

"Хочу закончить свою карьеру, будучи руководителем региона, республики", - пояснил глава Чечни.

Год назад в Кремле прокомментировали слова главы Чечни о желании сложить с себя полномочия.

Перед этим политик заявил, что мечтает покинуть свой пост, и у него есть несколько возможных кандидатур на пост главы республики. Он, однако, отметил, что этот выбор - прерогатива высшего руководства РФ.

Также ранее Кадыров заявлял, что готов уйти с поста главы Чечни и служить в структурах, обеспечивающих безопасность священной для мусульман мечети Аль-Аксана Храмовой горе в Иерусалиме.