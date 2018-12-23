Кадыров заявил о желании завершить политическую карьеру на уровне главы региона

23 Декабря 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Архипелаг ГУЛАГ" — это пуля, запущенная в нас

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика В России Северо-Кавказский ФО

Кадыров заявил о желании завершить политическую карьеру на уровне главы региона

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что не претендует на пост президента России.

В эфире телеканала "Москва 24" он отметил, что не планирует стать главой государства или возглавить какое-либо федеральное ведомство. "Я не такого уровня человек", - добавил Кадыров.

"Хочу закончить свою карьеру, будучи руководителем региона, республики", - пояснил глава Чечни.

Год назад в Кремле прокомментировали слова главы Чечни о желании сложить с себя полномочия.

Перед этим политик заявил, что мечтает покинуть свой пост, и у него есть несколько возможных кандидатур на пост главы республики. Он, однако, отметил, что этот выбор - прерогатива высшего руководства РФ.

Также ранее Кадыров заявлял, что готов уйти с поста главы Чечни и служить в структурах, обеспечивающих безопасность священной для мусульман мечети Аль-Аксана Храмовой горе в Иерусалиме.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Кадыров заявил о желании завершить политическую карьеру на уровне главы региона

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: рамзан кадыров, карьера, глава региона



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Какое событие Вы считаете самым важным в 2018 году?

Результаты 2669

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети