22 Декабря 2018
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Происшествия В России

В Москве почти 40 рейсов опаздывают или отменены

Десятки рейсов застряли в минувшие сутки в аэропортах столицы. Причиной задержек стали усиленные меры по антиобледенительной обработке судов.

Во Внукове на утро субботы были задержаны семь рейсов и один отменен, в Домодедове задержаны 20 рейсов и семь отменено, в Шереметьеве с опозданием вылетят девять рейсов. Все рейсы из аэропорта Жуковский вылетают по расписанию.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта Домодедово, для обеспечения безопасности полетов каждое воздушное судно проходит противообледенительную обработку, рулежные дорожки и взлетно-посадочные полосы расчищаются спецтехникой. "В связи с этим возможны незначительные технические задержки", - добавили в пресс-службе.

По ее данным, видимость в районе воздушной гавани достаточна для своевременного прилета и вылета рейсов и составляет свыше 2 тыс. м. К началу зимнего сезона аэропорт подготовил около 60 единиц спецтехники, добавили в Домодедово.

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В Москве почти 40 рейсов опаздывают или отменены

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Теги: аэропорт, погода, задержка, отмена



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