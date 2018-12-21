21 Декабря 2018
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Спорт В России

Евгения Медведева провалила короткую программу на Чемпионате России

В Саранске завершилось выступление женщин (короткая программа) на Чемпионате России по фигурному катанию.

Стартовавшая последней Евгения Медведева не смогла выполнить два прыжка и в промежуточной турнирной таблице занимает 14-место. Отметим, что на национальном первенстве Медведева, сменившая в этом сезоне тренера, представила новую короткую программу.

Лидером стала олимпийская чемпионка Алина Загитова, откатавшая программу под музыку из "Призрака оперы" без единой помарки и набравшая 80.62 балла. Второе место у Александры Трусовой – 74.96 балла. Она, как и занимающее третье место Алена Косторная (74.40), тренируется у Этери Тутберидзе, вместе с Алиной Загитовой. Правда, Косторная сейчас делит третье место со Станиславой Константиновой.

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Евгения Медведева провалила короткую программу на Чемпионате России

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Теги: евгения медведева, чемпионат россии, алина загитова



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