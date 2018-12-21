Россияне могли быть на борту разбившегося в Африке Ан-26

В Демократической республике Конго разбился самолёт Ан-26.Как сообщает ТАСС, в настоящий момент известно, что погибли все шесть человек, находившихся на борту – пять членов экипажа и один пассажир. Самолёт был зафрахтован избирательной комиссией.

Предположительно трое лётчиков могли быть россиянами.

Это не первый случай гибели российских лётчиков в ДРК - несколько лет назад катастрофа унесла жизнь командира воздушного судна Александра Баженова