21 Декабря 2018
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Политика Челябинская область Уральский ФО

Эксперты подсчитали рейтинг челябинских VIP, врио главы Челябинска в нем нет

Специалисты челябинского филиала РАНХиГС совместно с экспертами представили ежегодный рейтинг влияния политиков и бизнесменов на Южном Урале. По сравнению с аналогичным рейтингом декабря 2017 года изменения минимальны, передает корреспондент Накануне.RU.

Максимальное значение в рейтинге получил губернатор Челябинской области Борис Дубровский (8,85 баллов, рост на 0,54 балла). Эксперты объясняют последнее обстоятельство, рост влияния, тем, что многие долгосрочные инициативы челябинского губернатора начинают "работать" на результативность. На втором месте в рейтинге также традиционно расположился руководитель южноуральского управления ФСБ Юрий Никитин (балл Никитина – также 8,85), очки контрразведчику могла принести системная работа по выявлению коррупции. Согласно данным Следственного комитета России, по количеству возбужденных дел этой направленности Челябинская область является лидером в стране. Третье место занимает председатель совета директоров "Магнитогорский металлургический комбинат" Виктор Рашников (8,45 баллов, позиции немного ухудшились).

Кроме указанных персоналий в первой десятке рейтинга присутствуют также (по мере убывания): Александр Аристов (совладелец группы "Ариант"), Владимир Мякуш (спикер Законодательного собрания региона), Игорь Алтушкин (совладелец "Русской медной компании"), Виталий Лопин (прокурор Челябинской области), Андрей Сергеев (руководитель главка МВД), Владимир Бурматов (депутат Госдумы) и Евгений Голицын (руководитель аппаратов губернатора и правительства Челябинской области).

Интересно, что в рейтинг вообще не вошел и.о. главы Челябинска Владимир Елистратов, видимо, опрошенные эксперты еще в ноябре (до отставки Евгения Тефтелева) не видели в нем самостоятельной политической фигуры.

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Эксперты подсчитали рейтинг челябинских VIP, врио главы Челябинска в нем нет

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Теги: Борис Дубровский, Юрий Никитин, Виктор Рашников, РАНХиГС, рейтинг



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