В Челябинске до вечера воскресенья объявлены неблагоприятные метеоусловия

В Челябинске до вечера воскресенья объявлены неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности. Об этом Накануне.RU сообщили в челябинском гидрометцентре.

В Челябинской области в приземном слое атмосферы ожидаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ. В связи с этим объявлены НМУ первой степени опасности до 19 часов 23 декабря.

Напомним, 12 мая жители города, уставшие от смога, пришли в администрацию города и озвучили врио главы Челябинска Владимиру Елистратова ряд требований. Накануне градоначальник провел встречу с эко-активистами.