Ракетный фрегат России движется по направлению к Азовскому морю, - СМИ

Фрегат ВМФ России движется мимо берегов Крыма по направлению к Азовскому морю, сообщает Reuters со ссылкой на очевидца.

Корабль был замечен в районе Феодосии на расстоянии примерно 2,7 километра от берега. На его борту находится вертолет.

Напомним, 25 ноября корабли ВМС Украины нарушили государственную границу России, позже моряков задержали. Украина призвала Запад вмешаться. В свою очередь, НАТО призвало к сдержанности в Азовском море.

Как стало известно, Киев готовит новый проход своих кораблей через пролив.