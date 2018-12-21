Пермячка ограничена в свободе за смерть человека в шахте лифта

57-летняя лифтер из Перми наказана за смерть женщины в шахте лифта, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прикамского управления СКР.

Она наказана двумя годами ограничения свободы.

Напомним, днем 5 сентября в одном из лифтов дома в Орджоникидзевском районе застряли люди. Лифтер для эвакуации пассажиров привлекла 68-летнюю женщину, не работавшую в обслуживающей лифт организации. Во время спасения находившихся в лифте, она упала в шахту и получила смертельную травму. Застрявших вскоре эвакуировали сотрудники аварийной организации.