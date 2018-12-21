21 Декабря 2018
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В екатеринбургском Кольцово задержали мужчину с партией духов известных брендов

Кольцовские таможенники задержали пассажира с партией парфюмерной продукции из Баку. Мужчина привез 14 флаконов, вероятно, с концентратом ароматов известных брендов и 110 емкостей для розлива разного объема, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральского таможенного управления.

При опросе пассажир сообщил таможенникам, что в аэропорту Баку его попросили передать сверток знакомым в Екатеринбург, а о содержимом посылки мужчина не догадывался.

На данный момент вся парфюмерная продукция изъята и возбуждено дело об административном правонарушении. В ближайшее время таможенники проведут экспертизу, чтобы проверить, являются ли духи контрафактными. Курьер может получить крупный денежный штраф с возможной конфискацией всей партии.

"На предложение в аэропорту отправления передать посылку другу, брату, мужу следует ответить отказом: содержимое свертка так и окажется тайным для курьера, но может привести к административному или даже уголовному преследованию", - рассказал начальник таможенного поста Аэропорт Кольцово (пассажирский) Дмитрий Шишкин.

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В екатеринбургском Кольцово задержали мужчину с партией духов известных брендов

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Теги: Кольцово, духи, таможенники



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