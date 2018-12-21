Стали известны расходы ямальских депутатов на празднование юбилея парламента

Департамент госзаказа Ямало-Ненецкого автономного округа разместил закупку на производство фильма к 25-летию Законодательного собрания ЯНАО.

Как передает корреспондент Накануне.RU, фильм посвященный законотворческой деятельности окружной думы за четверть века будет стоить бюджету 500 тыс. руб. В сумму включены расходы на съемки, монтаж и распространение на одном из окружных телеканалов. Сокращенная версия картины будет показана на торжественном заседании заксобрания.

Напомним, в 2019 г. парламенты Ямала и Югры будут праздновать 25-летие со дня создания. Как сообщало Накануне.RU, югорские депутаты выпустили распоряжение об оплате торжеств за счет бюджета, смета расходов еще не утверждена.