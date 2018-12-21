21 Декабря 2018
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Общество В России

Продажи новых люксовых автомобилей в России по итогам 11 месяцев выросли

Продажи новых люксовых автомобилей в России растут третий месяц подряд. По данным "АвтоСТАТ", только в ноябре российские дилеры реализовали 134 машины, что на 17% больше, чем в прошлом году.

Большая часть приходится на Mercedes-Benz Maybach S-Class - 51 штука, Bentley (33 штуки) и Maserati (27 штук).

По итогам 11 месяцев 2018 года продажи в сегменте Luxury также демонстрируют рост. Так, за этот период в России было реализовано 1 322 новых люксовых автомобиля, что на 3% выше, чем за январь – ноябрь прошлого года.

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще покупать и подержанные люксовые автомобили. В первом квартале 2018 года российский рынок вырос на 13% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

В первые три месяца года продано 368 люксовых автомобилей с пробегом. При этом в сегменте Luxury наибольшей популярностью у россиян пользуются подержанные авто бренда Bentley.

Напомним, ранее депутат Тюменской областной думы от ЛДПР Михаил Селюков предложил снизить налоговую ставку для владельцев автомобилей эконом-класса и поднять ее для владельцев автомобилей класса люкс.

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Продажи новых люксовых автомобилей в России по итогам 11 месяцев выросли

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Теги: люксовые автомобили, россия, продажи



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