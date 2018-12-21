В Челябинске пьяный мужчина избил фельдшера "скорой", которая забрала в больницу его сожительницу

Челябинец, находясь в пьяном виде, избил фельдшера "скорой помощи".

Инцидент произошел вечером 20 декабря возле одного из домов на улице Куйбышева, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

Сотрудники "скорой" приехали по вызову к подруге злоумышленника и собрались забирать ее в больницу, мужчина изъявил настойчивое желание ехать вместе, однако ему запретили. Тогда он несколько раз ударил фельдшера.

На мужчину возбуждено уголовное дело по статье "побои".