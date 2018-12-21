На Южном Урале общественники предлагают строить мусороперерабатывающие заводы в промзонах

В Челябинской области эксперты ОНФ предложили размещать мусороперерабатывающие заводы на территории промзон, где уже нет производств, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального штаба.

Координатор проекта ОНФ "Генеральная уборка" в Челябинской области Виталий Вороной обратил внимание, что территориальная схема не учитывает строительство мусороперерабатывающих предприятий. "При таких условиях эффективная реализация "мусорной" реформы в Челябинской области невозможна", – подчеркнул он.

В ОНФ считают, что доработка региональной территориальной схемы обращения с отходами позволит избежать повторения мусорного коллапса. Они уже направили в минэкологии свои предложения в терсхему.