Веронику Куликову утвердили руководителем реготделения "Справедливой России" в Прикамье

Депутат Пермской городской думы Вероника Куликова сегодня была переизбрана председателем совета регионального отделения "Справедливой России", передает корреспондент Накануне.RU.

Такое решение было принято на Конференции регионального отделения "Справедливой России". Отметим, что ранее кандидатура Куликовой была одобрена Президиумом центрального совета "СР". Срок полномочий председателя совета реготделения составляет два года.

Напомним, региональное отделение "Справедливой России" Вероника Куликова возглавила в 2016 году, после того, как прежний лидер пермских "эсеров" – депутат заксобрания Дарья Эйсфельд была избрана сопредседателем регионального штаба ОНФ.