21 Декабря 2018
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Общество Челябинская область

В Челябинске приостановили вырубку деревьев в сквере на Захаренко

В Челябинске вырубка деревьев в сквере на улице Захаренко приостановлена до проведения независимой экспертизы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного правительства.

К депутату Госдумы Андрею Барышеву обратились активисты движения "Защита леса на Захаренко", которые рассказали, что действия подрядчиков привели к тому, что вместе с больными деревьями пострадали и вполне здоровые, поскольку небрежно срубленные стволы при падении поломали молодые насаждения.

В связи с этим было принято решение приостановить вырубку деревьев до заключение независимой экспертизы. Сегодня на место приедет лесопатолог, который проверит действительно ли деревья аварийные или больны, и насколько профессионально действовали подрядчики.

Добавим, что накануне проблему вырубки деревьев на Захаренко поднимали и эко-активисты на встрече с врио главы Челябинска Владимиром Елистратовым.

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В Челябинске приостановили вырубку деревьев в сквере на Захаренко

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Теги: сквер, деревья, вырубка, озеленение,



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