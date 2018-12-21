"Спасем жизнь вместе": свердловские полицейские объявили о старте конкурса против наркотиков

ГУ МВД по Свердловской области проводит конкурс социальной рекламы против наркотиков "Спасем жизнь вместе". Как рассказал Накануне.RU официальный представитель регионального полицейского главка Валерий Горелых, цель конкурса - привлечь внимание общественности к проблеме незаконного потребления наркотических средств и формирования в обществе негативного отношения к их потреблению.

По данным Горелых, творческое мероприятие будет проводиться в два этапа: на региональном и федеральном уровне. В этой акции могут принять участие не только физические и юридические лица, но и авторские коллективы. В конкурсе можно участвовать по номинациям: "Лучший макет наружной социальной рекламы, направленной на снижение спроса на наркотики", "Лучший видеоролик антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни" и "Лучший буклет антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни".

"Основные задачи конкурса: формирование отрицательного мнения в обществе к наркотрафику, информирование населения о трагических последствиях потребления наркотиков, популяризация в молодежной среде здорового образа жизни, как основы социального и культурного развития. Также мероприятие направлено на совершенствование форм и методов взаимодействия с творческими объединениями, рекламными агентствами и СМИ в создании материалов антинаркотической направленности", - подчеркнул полковник Горелых.