Главу тюменского отделения "Всероссийского общества глухих" судят за кражу 21 миллиона

Бывшего главу тюменского отделения организации инвалидов "Всероссийское общество глухих" судят за многомиллионную кражу под видом трудоустройства инвалидов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

По версии следствия, в 2015-17 гг. председатель заключала с банком и одной из компаний договоры на содержание специальных рабочих мест для инвалидов. Согласно контракту, общество инвалидов у себя должно было создать рабочие места и трудоустроить людей, а банк и компания профинансировать этот процесс.

Обвиняемая предоставляла партнерам фиктивные документы о трудоустройстве инвалидов, а те, не подозревая обмана, перевели деньги. Так она смогла "увести" 21 млн руб. В ходе прокурорской проверки выяснилось, что заявители фактически в организации не работали.

Дело ушло в Ленинский районный суд Тюмени для рассмотрения по существу.