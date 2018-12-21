21 Декабря 2018
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Происшествия Тюменская область

Главу тюменского отделения "Всероссийского общества глухих" судят за кражу 21 миллиона

Бывшего главу тюменского отделения организации инвалидов "Всероссийское общество глухих" судят за многомиллионную кражу под видом трудоустройства инвалидов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры региона.
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По версии следствия, в 2015-17 гг. председатель заключала с банком и одной из компаний договоры на содержание специальных рабочих мест для инвалидов. Согласно контракту, общество инвалидов у себя должно было создать рабочие места и трудоустроить людей, а банк и компания профинансировать этот процесс.

Обвиняемая предоставляла партнерам фиктивные документы о трудоустройстве инвалидов, а те, не подозревая обмана, перевели деньги. Так она смогла "увести" 21 млн руб. В ходе прокурорской проверки выяснилось, что заявители фактически в организации не работали.

Дело ушло в Ленинский районный суд Тюмени для рассмотрения по существу.

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Главу тюменского отделения "Всероссийского общества глухих" судят за кражу 21 миллиона

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Теги: Всероссийское общество глухих, кража, трудоустройство инвалидов



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