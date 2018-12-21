21 Декабря 2018
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В ТЦ "Алатырь" в Екатеринбурге оштрафовали кафе "Grizzly" из-за антисанитарии

В Екатеринбурге в кафе "Grizzly", которое находится в ТЦ "Алатырь", выявлены серьезные нарушения санитарного законодательства. Компания "ЧимиЧурри Екб", владеющая данным кафе, оштрафована на 150 тыс. руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления Роспотребнадзора Свердловской области.

Сотрудники надзорного ведомства провели внеплановую проверку кафе и обнаружили бактерии группы кишечной палочки в пробах салатов и смывах с разделочной доски, а в курином шницеле – КМАФАнМ (количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов), что подтверждено результатами лабораторных испытаний, проведенных Центральным Екатеринбургским филиалом ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области".

Также в кафе "Grizzly" нарушались требования к хранению производственного инвентаря для приготовления пищи, не соблюдалась периодичность проведения уборки, мойки, дезинсекции, дезинфекции и дератизации производственных помещений.

Кроме того, сотрудники предприятия, которые работают на кухне, несвоевременно проходили медицинские осмотры.

По результатам проверки Роспотребнадзор вынес постановление о привлечении юридического лица к административной ответственности в виде штрафа в 150 тыс. руб. Компания попыталась его оспорить сначала в Арбитражном суде Свердловской области, затем – в 17-м Арбитражном апелляционном суде, но жалобу оставили без удовлетворения.

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В ТЦ "Алатырь" в Екатеринбурге оштрафовали кафе "Grizzly" из-за антисанитарии

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Теги: антисанитария, кафе, штраф, Алатырь, Grizzly



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