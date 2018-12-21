21 Декабря 2018
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Общество Свердловская область

В Екатеринбурге появился сервис "Яндекс.Метро"

Компания "Яндекс" обновила своё приложение и добавила карту метрополитена Екатеринбурга. Напомним, что в уральской подземке всего лишь одна ветка с семью и станциями, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Сервис покажет построенный маршрут на схеме и предоставит его полное описание, включающее названия станций пересадок, примерное время проезда и информацию о расположении выходов из метро. Ссылку на нужный маршрут можно прислать друзьям или опубликовать в блоге", - сообщается на сайте "Яндекса".

Он также покажет среднее время в пути, схему проезда, где можно узнать, в какой вагон поезда лучше сесть, чтобы сократить время на пересадку. Маршрутом можно поделиться и со своими друзьями.

Напомним, что в августе этого года заместитель главы администрации Екатеринбурга Алексей Кожемяко сообщил, что строительство новых веток метро не является приоритетом для руководства города, поскольку подземка, в отличие от городского наземного транспорта, не предполагает использования частных средств (путем заключения концессионных соглашений).

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В Екатеринбурге появился сервис "Яндекс.Метро"

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Теги: екатеринбург, сервис яндекс.метро, транспорт



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