На Уралвагонзаводе поощрили молодых специалистов

На Уралвагонзаводе наградили дипломами и благодарностями различного уровня около 200 молодых специалистов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УВЗ, 7 уралвагонзаводцев удостоены звания "Лауреат молодежной премии" и получили денежные премии в размере 3 тыс. руб. каждый. Еще 7 человек стали лауреатами премии гендиректора завода, она присуждается за вклад в развитие производства и технического творчества. Всего в этом году заводские и корпоративные награды присуждены 72 работникам.

Кроме этого, каждый год на предприятии лучшим цеховым организациям присваивается почетное звание "Золотая первичная молодежная организация "Уралвагонзавод". Чтобы стать "золотой", они должны 4 месяца подряд становиться лучшими в своем производстве. По итогам текущего года "золотыми" стали первички малярно-сдаточного цеха №2, главного металлурга, инструментального и механосборочного цеха №4, теплоэлектроцентрали и Центра информационных технологий. В группе предприятий корпорации победила первичная молодежная организация Уральского КБ вагоностроения.

Также работникам были вручены грамоты и благодарственные письма районных и молодежных администраций, областного союза предприятий оборонных отраслей промышленности, а также почетные знаки областного заксобрания.