21 Декабря 2018
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Сдал в пункт приема металла. В Копейске задержали подозреваемого в краже колокола с памятника ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС

В Копейске задержали подозреваемого в краже колокола с памятника ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС. Мужчина сдал колокол в пункт приема металла, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Напомним, монумент установлен в сквере "Ветеран". Медный колокол был одним из центральных элементов памятника. Общественники оценили ущерб в 8 тыс. руб.

По подозрению в совершении преступления задержан ранее судимый житель города. Он рассказал, что похитил колокол, а затем сдал его в пункт приема металла, а деньги потратил.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Колокол из пункта приема металла изъят и вскоре будет возвращен на свое прежнее место.

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Сдал в пункт приема металла. В Копейске задержали подозреваемого в краже колокола с памятника ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС

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Теги: колокол, памятник, вандалы, кража,



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