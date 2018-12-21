В Екатеринбурге ищут 17-летнюю девушку, которая не вернулась из техникума на прошлой неделе

В Екатеринбурге полиция ищет несовершеннолетнюю Ольгу Неустроеву, которая ушла в техникум 11 декабря и до сих пор не вернулась домой. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городского УМВД, пропажу девочки обнаружил инспектор полиции при проверке по месту жительства подучетных.

Сотрудниками полиции организован комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения девочки. Инспекторы ПДН, участковые, сыщики уголовного розыска, а также комплексные силы полиции патрулируют улицы города и торговые центры.

Приметы Ольги Неустроевой: рост 160-162 см, плотного телосложения, глаза карие, волосы темно-русые, челка.

Девушка была одета в куртку с капюшоном темно-синего цвета с серым мехом, кроссовки серого цвета, брюки болоньевые черного цвета. На голове у пропавшей была черная шапка.

Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией о разыскиваемой девушки, сообщить по телефонам дежурной части отдела полиции №11 (343) 356-42-11 либо подразделения ПДН 8-904-54-96-70.

В отношении матери девочки уже приняты меры административного воздействия – сотрудники полиции привлекли ее к ответственности по статье 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).