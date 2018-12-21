21 Декабря 2018
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Политика Челябинская область

Дубровский назначил членов конкурсной комиссии по выбору главы Челябинска

Губернатор Борис Дубровский назначил членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы Челябинска. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы региона, передает корреспондент Накануне.RU.

От губернатора в состав комиссии вошли вице-губернатор Евгений Голицын, первый вице-спикер ЗСО Юрий Карликанов, начальник управления по внутренней политике правительства области Виталий Шиков и начальник управления государственной службы правительства региона Татьяна Язовских.

Напомним, от городской думы членами конкурсной комиссии стали председатель гордумы Станислав Мошаров, депутаты Сергей Овчинников, Владимир Бодров и Андрей Шмидт.

Конкурс на пост главы города был объявлен 18 декабря. Документы от кандидатов будут принимать с 20 декабря по 15 января. Сам конкурс пройдет 22 февраля.

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Дубровский назначил членов конкурсной комиссии по выбору главы Челябинска

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Теги: Борис Дубровский, конкурс на пост главы Челябинска, выборы главы, конкурс,



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