На Южном Урале экс-чиновник получил условный срок за гибель школьницы

Бывшего начальника управления земельными и имущественными отношениями администрации Саткинского района приговорили к условному сроку за халатность, повлекшую гибель несовершеннолетней, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

4 июля 2017 года на недостроенный ФОК проникли две девочки, которые упали с высоты . В результате падения 13-летняя девочка скончалась на месте, 11-летняя получила множественные переломы грудных позвонков.

Осужденный не исполнил свои обязанности по обеспечению безопасности объекта.

Экс-чиновник вину не признал.

Суд приговорил его к тем годам условно, с испытательным сроком два года, с лишением права занимать должности на государственной и муниципальной службах на срок два года.