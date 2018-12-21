21 Декабря 2018
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Экономика Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО

"Мегионнефтегаз" приобрел новый лицензионный участок

"Славнефть-Мегионнефтегаз" получил право пользования недрами Полевого участка недр в ХМАО. Лицензия предусматривает геологическое изучение, разведку и добычу углеводородного сырья.

Как сообщили Накануне.RU на предприятии, утвержденные запасы участка составляют около 2 млн тонн. На нем уже открыты три нефтяных месторождения – Полевое, Пятковское и Северо-Негусьяхское.

Новый актив граничит с уже разрабатываемыми "Мегионнефтегазом" Ачимовским и Западно-Чистинным участками, где есть необходимая производственная инфраструктура. Это позволит объединить их в один кластер и повысить эффективность разработки.

Как отметил главный геолог – заместитель генерального директора "Славнефть-Мегионнефтегаза" Максим Кузнецов, предприятие проведет доизучение Полевого участка, чтобы выявить дополнительный потенциал разработки актива и расширения доказанной ресурсной базы. Это будет способствовать стабилизации и последующему росту объемов нефтедобычи.

За последние три года "Мегионнефтегаз" ввел в промышленную эксплуатацию Южно-Островное месторождение, в пробную – Островное и Восточно-Охтеурское. В начале 2017 года предприятие получило лицензию на Западно-Чистинное месторождение, в июне 2018-го – на участок Южно-Юганский-1.

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"Мегионнефтегаз" приобрел новый лицензионный участок

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Теги: Мегионнефтегаз, месторождение, участок



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