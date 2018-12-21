21 Декабря 2018
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Генеральный директор ОАО "МРСК Урала" поздравил коллег с Днём энергетика

Генеральный директор ОАО "МРСК Урала" Сергей Дрегваль поздравил коллег с Днём энергетика, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

"От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником - Днём энергетика и наступающими новогодними праздниками!

Уходящий 2018 год ознаменован целым рядом событий, произошедших в отрасли. Речь идёт и о переходе на новый уровень развития электроэнергетики, связанный с началом внедрения цифровых решений для повышения эффективности работы предприятий энергетики, и о тех выполненных производственных задачах, с которыми блестяще справился многотысячный коллектив "МРСК Урала".

В преддверии Дня энергетика я хочу выразить благодарность каждому сотруднику "МРСК Урала" за профессионализм, трудолюбие и ответственное отношение к делу! Я хочу сказать отдельное спасибо нашим ветеранам за их труд, который заложил основы надежности функционирования энергосистем Урала и Прикамья!

Накануне наступающего Нового года я от всей души желаю всем вам, коллеги, уверенности в завтрашнем дне, вдохновения и широты маневра в любых жизненных обстоятельствах!

Пусть надежной опорой в жизни остаются родные, друзья и коллеги-единомышленники! Крепкого здоровья, семейного благополучия, интересной и плодотворной работы!", - сказал Дрегваль.

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Генеральный директор ОАО "МРСК Урала" поздравил коллег с Днём энергетика

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Теги: МРСК Урала, Сергей Дрегваль, День энергетика



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