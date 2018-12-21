Специалисты "МРСК Урала" приняли участие в работе V Межрегионального форума "Эффективная энергетика"

В Челябинске подошел к концу V Уральский межрегиональный энергетический форум 2018 "Эффективная энергетика".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "МРСК Урала", мероприятие проводится по инициативе Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области. Организатор форума - Министерство тарифного регулирования и энергетики региона, соорганизаторы - АО "Научно-технический центр Единой энергетической системы (Московское отделение)" и ОАО "МРСК Урала".

Форум выступает в качестве дискуссионной площадки по обсуждению наиболее актуальных вопросов развития энергетической отрасли. К примеру, в этом году активно обсуждались темы, касающиеся эффективных способов снижения затрат на электропотребление предприятий; цифровизации электроэнергетики; правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности регулятора и т.д.

Кроме этого, в рамках форума проводилось заседание штаба по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей электроэнергии Южного Урала, который подвел итоги подготовки к осенне-зимнему периоду 2018-2019 годов.