Специалисты "МРСК Урала" приняли участие в работе V Межрегионального форума "Эффективная энергетика"

21 Декабря 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Архипелаг ГУЛАГ" — это пуля, запущенная в нас

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Челябинская область Уральский ФО

Специалисты "МРСК Урала" приняли участие в работе V Межрегионального форума "Эффективная энергетика"

В Челябинске подошел к концу V Уральский межрегиональный энергетический форум 2018 "Эффективная энергетика".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "МРСК Урала", мероприятие проводится по инициативе Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области. Организатор форума - Министерство тарифного регулирования и энергетики региона, соорганизаторы - АО "Научно-технический центр Единой энергетической системы (Московское отделение)" и ОАО "МРСК Урала".

Форум выступает в качестве дискуссионной площадки по обсуждению наиболее актуальных вопросов развития энергетической отрасли. К примеру, в этом году активно обсуждались темы, касающиеся эффективных способов снижения затрат на электропотребление предприятий; цифровизации электроэнергетики; правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности регулятора и т.д.

Кроме этого, в рамках форума проводилось заседание штаба по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей электроэнергии Южного Урала, который подвел итоги подготовки к осенне-зимнему периоду 2018-2019 годов.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Специалисты "МРСК Урала" приняли участие в работе V Межрегионального форума "Эффективная энергетика"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: МРСК Урала, энергетики, Межрегиональный форум, Эффективная энергетика



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Какое событие Вы считаете самым важным в 2018 году?

Результаты 34

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети