С Байконура запустили ракету "Протон-М" с военным спутником

Ракета-носитель "Протон-М" с космическим аппаратом для министерства обороны России стартовала с космодрома Байконур.

Пуск произошел в 03:20 по московскому времени, уточняет департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.

Все предстартовые операции и старт ракеты прошли в штатном режиме, передает Regnum.

Ранее сообщалось, что в первой половине 2019 года запланирован коммерческий запуск ракеты-носителя "Протон-М". РН стартует со спутниками Eutelsat 5WB и MEV-1 с космодрома Байконур.