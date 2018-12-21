Глава Свердловского облсуда заявил о своей отставке

Председатель Свердловского областного суда Александр Дементьев в 2019 году покинет свой пост. Об этом он заявил на встрече с победителями конкурса на лучший материал судебной тематики, сообщили Накануне.RU в Доме журналистов.

Предполагается, что Дементьев уйдет с должности главы облсуда в апреле будущего года. Однако он не останется в стороне от судейского сообщества.

"На сегодняшний день те начинания, которые мы проводили, в том числе по взаимодействию с вами, журналистами, и общественными структурами по формированию [открытости] в работе областного и районных судов, будут продолжены", - сказал председатель Свердловского облсуда.

Александру Дементьеву 62 года, он родился в поселке в Челябинской области. В 1982 году Дементьев окончил Свердловский юридический институт, а в 1983 – избран судьей Свердловского облсуда. С 1993 по 1999 годы он занимал должность заместителя председателя суда, а в 1999 году стал первым заместителем. В феврале 2013 года Александр Дементьев был назначен указом президента РФ главой облсуда на шестилетний срок.