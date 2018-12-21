21 Декабря 2018
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Общество Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО

Губернатор Ямала подписал два важных соглашения с руководителями предприятий ТЭК

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов провел официальную встречу с руководителями предприятий топливно-энергетического комплекса. Итогом встречи стало подписание двух соглашений, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного правительства.

Одно соглашение заключено с гендиректором "Севернефтегазпром" Владимиром Дмитруком. В следующем году компания направит средства на развитие Нового Уренгоя, Пуровского и Красноселькупского районов, окажет финансовую поддержку окружному благотворительному фонду "ЯМИНЕ". Средства пойдут на организацию лечебно-диагностической помощи тяжело больным детям и детям с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, материальную помощь получит ямальская федерация хоккея.

Второе соглашение регион заключил с компанией "ГЕОТЕК Сейсморазведка". Подпись под документом поставил гендиректор общества Сергей Шоцкий. Соглашение также направлено на развитие социально-экономической сферы региона.

Отметим, что участие во встрече с главой региона приняли руководители 26 предприятий ТЭК.

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Губернатор Ямала подписал два важных соглашения с руководителями предприятий ТЭК

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Теги: Дмитрий Артюхов, ТЭК, соглашение



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