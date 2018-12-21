21 Декабря 2018
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Экономика В России

Forbes назвал Усманова человеком года

Российская версия Forbes назвала совладельца USM Holdings Алишера Усманова бизнесменом года.

Как считает издание, миллиардер за год провел рекордное число больших сделок: перевел компанию USM Holdings из офшорной юрисдикции в Россию, вывел "Мегафон" с Лондонской биржи. Кроме того, олигарх продал долю в футбольном клубе "Арсенал" за 550 млн фунтов и договорился с владельцем Alibaba Джеком Ма о совместном развитии AliExpress в России.

Кроме того, компания бизнесмена Центр развития перспективных технологий вместе с "Ростехом" занялась созданием Единой национальной системы маркировки товаров.

"Сам Усманов говорит, что отошел от дел и все успехи холдинга — это заслуга менеджеров. Он занимается развитием фехтования на мировом уровне и благотворительностью. В России бывает редко: лето проводит на Сардинии, зиму — в Германии. Много времени уделяет своей родине, Узбекистану", — пишет издание, сообщает РИА "Новости".

Ранее Усманов сообщил, что олигархов в России почти не осталось, кроме последнего, который получил бизнес от российских властей и сохраняющий его до сих пор.

Говоря о себе, он заявил, что никогда к олигархам не относился, а слово "олигархи" терпеть не может, так как в нем есть "какое-то ущербное для мужчины звание". "Это то же самое, что сказать — "фаворит королевы", — сказал предприниматель.

Ранее и в российском правительстве заявляли об отсутствии олигархов в России. "Не думаю, что у нас есть олигархи, это концепция 1990-х годов. Сейчас у нас есть хорошие, работящие, социально ответственные бизнесмены, которые заботятся о стране и зарабатывают деньги, занимаясь ответственным бизнесом", - сказал ранее вице-премьер Аркадий Дворкович.

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Forbes назвал Усманова человеком года

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Теги: Forbes, Усманов



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