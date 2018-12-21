21 Декабря 2018
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Экономика В России

Россия поднялась в списке стран для ведения бизнеса

Россия поднялась на три позиции в списке стран для ведения бизнеса.

Рейтинг составило издание Forbes. Россия оказалась на 55 месте. В лидерах - Великобритания. Также в тройку вошли Швеция и Гонконг. В десятке — Нидерланды, Новая Зеландия, Канада, Дания, Сингапур, Австралия и Швейцария.

США расположились на 17-м месте, Китай — на 49-м.

Украина заняла 77-м место, Грузия —44-е, Казахстан —65-е место. Лучшие результаты из постсоветских республик показали прибалтийские страны: Литва —27-е место, Эстония —28-е, Латвия —36-е.

Последние пять мест заняли Чад, Экваториальная Гвинея, Гвинея-Бисау, Республика Конго и Центральноафриканская республика, сообщает Lenta.ru.

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Россия поднялась в списке стран для ведения бизнеса

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Теги: бизнес, Forbes



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