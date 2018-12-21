21 Декабря 2018
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Политика В бывшем СССР

Латвия раскрыла личности шпионов, работающих на КГБ

Латвийские власти опубликовали на сайте Национального архива данные сотрудников Комитета госбезопасности СССР.

Всего обнародовано более 10 тыс. оцифрованных документов. Среди них — телефонная книга сотрудников КГБ, картотеки агентов, нормативные документы, Контрразведывательный словарь, отчеты заседаний и инструкции.

Как сообщили в латвийском парламенте, публикация документов КГБ призвана "предотвратить повторение тоталитаризма, осудить преступления против человечности, геноцид и военные преступления, а также содействовать развитию демократического государства и общества".

С 1 мая 2019 года власти Латвии намерены обнародовать и другие документы, среди которых - журналы регистрации личных и рабочих дел агентов КГБ, материалы неудавшейся вербовки, а также оперативные дела КГБ, сообщает Lenta.ru.

В Европарламенте оценили решение Латвии опубликовать документы КГБ. Как сообщил депутат Европарламента от Латвии Мирослав Митрофанов, решение опубликовать картотеку информаторов КГБ Латвийской ССР было правильным, но важно понимать мотивы людей, которые пошли на сотрудничество со спеслужбами.

Комитет государственной безопасности CCCP действовал с 1954 по 1991 год и занимался внешней разведкой, контрразведкой, оперативно-розыскной деятельностью, охраной государственной границы СССР, а также руководителей КПСС и правительства СССР.

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Латвия раскрыла личности шпионов, работающих на КГБ

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Теги: Латвия, шпионы, КГБ



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