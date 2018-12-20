20 Декабря 2018
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Политика

"Ответ, который предполагался". Путина все же спросили про пенсионную "реформу" и устроили импровизированный митинг

Вопрос о пенсионной "реформе" на ежегодной пресс-конференции прозвучал уже во второй ее половине. Его достаточно ярко задал его журналист из Приморья. "Вас обманули!" - сразу заявил он, имея в виду состояние российских пенсионных фондов, и попросил отменить саму "реформу".

(2018)|Фото: Царьград

Владимир Путин в очередной раз выступил в ее защиту.

"В начале и середине 2000-х я говорил, что выступаю против повышения пенсионного возраста, тогда не было возможности и условий. Сейчас все кардинально поменялось - сейчас количество работающих сокращается, количество пенсионеров растет. Через пять-семь лет пришлось бы сделать это все равно, причем резко, но это объективные тенденции. Я отдавал себе отчет, как люди будут реагировать, что будет критика и справа и слева. Слева вот - своей экономической политикой развалили Союз, а в 90-е чуть не развалили Россию", - ответил президент.

Несмотря на то, что Путин не сказал по теме ничего нового, так или иначе она должна была прозвучать. Сам же факт того, что автор вопроса был из Приморья, где накануне завершилась самая драматичная и долгая в этом году избирательная кампания, сделал его максимально заметным.

"Журналист из Приморья задал вопрос, который предполагался и который задает вся страна. И получил ответ, который также предполагался", - говорит секретарь ФНПР Александр Шершуков.

Политолог Максим Жаров также отмечает только "географический" оттенок заданного вопроса.

"В целом отмечу целый град вопросов из Владивостока, не только про пенсионную реформу. Это показательно в том плане, что выборы только что закончились, а народ в Приморье чувствует неудовлетворенность. Получается, победившим кандидатом дано множество обещаний, люди в Приморье эти обещания всерьёз не восприняли?" - комментирует он.

плакат о пенсионной реформе на пресс-конференции Путина 2018, миллион подписей(2018)|Фото: youtube.com

Отметим, что в какой-то момент в зале появился внушительных размеров баннер против пенсионной "реформы". Владимир Путин попросил собравшихся не превращать пресс-конференцию в "несанкционированный митинг", однако относилось ли это к хозяевам баннера или к шумным журналистам, осталось неясно.

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"Ответ, который предполагался". Путина все же спросили про пенсионную "реформу" и устроили импровизированный митинг

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Теги: Путин, пресс-конференция, пенсионная реформа



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