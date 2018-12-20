Путин назвал объединение регионов в России их "внутренним делом"

Объединение субъектов в РФ - "внутреннее дело" регионов, по крайней мере, это следует из ответа Владимира Путина на большой пресс-конференции на вопрос о перспективах объединения Сахалина и Приморья.

По его словам, если регионы захотят объединиться - это можно сделать через заксобрания или референдум, то есть "соответствующие процедуры". Он отметил, что Сахалин - самодостаточный регион, у него высокая бюджетная обеспеченность. Но в целом, по оценке Путина, "это внутренне дело двух регионов".