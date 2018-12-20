"МРСК Урала" продлила время приема потребителей Челябинской области по энергосбытовым вопросам

В "Челябэнерго" (филиал ОАО "МРСК Урала") сообщают об изменении графика работы офисов отделения "Челябэнергосбыт".

"Время работы крупных офисов очного приема населения в Челябинске, Копейске, Златоусте и Миассе увеличивается до 19:00 каждую вторую и третью неделю месяца по вторникам и средам", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе "МРСК Урала".

Данный режим работы уже действует во всех шести офисах Челябинска, а также в офисах Копейского, Миасского, а также Златоустовского участков.