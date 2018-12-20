20 Декабря 2018
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Политика В России

Путин о ЧВК "Вагнер": Если работают в рамках закона, имеют право

На проходящей сегодня пресс-конференции президент России Владимир Путин ответил, в частности, на вопрос относительно деятельности частной военно компании ЧВК "Вагнер", передает корреспондент Накануне.RU.

Вопрос, который последовал из гущи корреспондентов, собравшихся в столице на пресс-конференции Владимира Путина, был явно не самым приятным. Задавал вопрос сотрудник "Новой газеты". Суть вопроса - что может сказать президент по истории убийства трех журналистов в Южно-Африканской республике, а также относительно деятельности ЧВК "Вагнер" и ее руководителя, который был обозначен как "повар" главы государства.

Владимир Путин отвечал кратко. Убийство трех граждан России в Африке он определил как трагедию, расследование которой продолжается. По предварительным данным, к убийству причастны некие военные бандитские  местные формирования. Кроме того, президент заявил, что все сотрудники, которые обслуживают жизнедеятельность главы государства являются сотрудниками безопасности. Что касается деятельности ЧВК "Вагнер", то ,как сказал президент, насколько ему известно, она осуществляется в рамках закона. И, если закон не нарушается, то компания имеет право "продавливать" свои интересы.

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Путин о ЧВК "Вагнер": Если работают в рамках закона, имеют право

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Теги: чвк вагнер, путин, пресс-конференция



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