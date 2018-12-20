20 Декабря 2018
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Общество Свердловская область

У певца Александра Малинина на Урале скончался отец

СМИ сообщили о смерти отца певца Александра Малинина (60). Мужчина скончался в реанимации в одной из больниц Екатеринбурга на 80-м году жизни.

Год назад Николай Выгузов перенес инсульт, но через какое-то время восстановился и продолжал вести довольно активный образ жизни. Его жена рассказал порталу Rambler о том, что супруг поднимал гири, бегал по километру в день и занимался скандинавской ходьбой. Однако около месяца назад наступило ухудшение состояния, передает "Пятый канал".

Известно, что Малинин не общался с отцом, однако, он взял на себя расходы по организации похорон.

Александр Малинин родился в Челябинской области (Тюбук), но позже переехал в Свердловск (Екатеринбург). Его родители были железнодорожниками. На Урале он пел в студии эстрадного искусства при областной филармонии и затем в русском народном хоре. После армии переехал в Москву. Начало музыкальной карьеры Александра было положено в группе Стаса Намина "Цветы".

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У певца Александра Малинина на Урале скончался отец

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Теги: александр малинин, родители, отцы и дети



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