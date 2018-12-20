Путин пообещал, что газ в России не закончится никогда

Владимир Путин в ходе пресс-конференции заверил, что запасов газа в стране более чем достаточно.

Так президент отреагировал на фразу одного из журналистов, который в ожидании возможности задать вопрос выкрикнул: "Скоро газ закончится, Владимир Владимирович".

"Газ у нас не закончится, у нас больше газа, чем в мире в целом", – ответил на это Путин. Он добавил, что только на Ямале запасы составляют 67 трлн кубометров.

Как сообщало Накануне.RU, в начале декабря президент запустил третий (финальный) промысел Бованенковского месторождения, крупнейшего на Ямале по разведанным запасам.

Запасы Бованенковского месторождения настолько велики, что добыча здесь будет вестись до 2128 года, то есть 110 лет, заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.