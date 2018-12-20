Звезда сериала "Полицейский с Рублевки" встречается с сыном свердловского бизнесмена?

24-летняя звезда фильма "Я худею" и сериала "Полицейский с Рублевки" Александра Бортич опубликовала в Instagram фото с молодым человеком. Поклонники считают, что хэштег "ага" подтверждает их догадки о том, что юноша является ее новым бойфрендом.

О романе Александры и Евгения (так зовут молодого человека) заговорили совсем недавно. Отечественные таблоиды сообщают, что Евгений является сыном свердловского бизнесмена и депутата регионального заксобрания Валерия Савельева. В группу Савельева AVS входят бизнесы в сферах недвижимости, логистики, услуг.