В Екатеринбурге создали проектный офис по реконструкции Драмтеатра и Октябрьской площади

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о создании проектного офиса по реконструкции Драмтеатра и благоустройству Октябрьской площади в Екатеринбурге. Как сообщается в документе, размещенном на портале правовой информации, данный офис возглавил вице-губернатор региона Павел Креков.

Задачами проектного офиса станут разработка паспорта проекта, а также выполнение отдельных мероприятий, направленных на реализацию этого проекта. Кроме того, члены проектного офиса должны будут согласовать проект по реконструкции Театра драмы и Октябрьской площади с заинтересованными органами власти, а итоговый вариант представить на утверждение губернатору.

В состав проектного офиса также вошли министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, министр строительства региона Михаил Волков, гендиректор Театра драмы Алексей Бадаев, главный архитектор Екатеринбурга Андрей Молоков, а также вице-губернатор Сергей Швиндт и другие.

Напомним, на месте сквера у Театра драмы в новом году планируется начать работы по возведению храма святой Екатерины. Стоит отметить, что сейчас Октябрьская площадь находится не в лучшем состоянии и требует реконструкции. Однако ранее власти заявляли, что реконструкция площади начнется не раньше, чем через четыре года, так как выделение средств на эти нужды до окончания строительства храма святой Екатерины является нецелесообразным.