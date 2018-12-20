20 Декабря 2018
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Политика Челябинская область

Вице-спикерами заксобрания Челябинской области избраны Марина Поддубная и Олег Голиков

Заместителями председателя заксобрания Челябинской области избраны Марина Поддубная и Олег Голиков. Соответствующее решение принято на заседании ЗСО, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного парламента.

Поддубная будет курировать деятельность комитетов по социальной политике и по молодежной политике, культуре и спорту, и продолжит возглавлять комитет по информационной политике. Голиков будет курировать комитет по строительной политике и ЖКХ.

Напомним, вице-спикеры Александр Журавлев и Семен Мительман покинули свои посты. Соответствующее решение накануне было одобрено на заседании президиума ЗСО и сегодня поддержано депутатами. Как сообщил председатель ЗСО Владимир Мякуш, оба депутата решили сосредоточиться только на работе своих комитетов.

(2018)|Фото: zs74.ru

Марина Поддубная окончила филологический факультет Челябинского государственного педагогического института, является кандидатом педагогических наук. Трудовая биография у нее богатая: школьный учитель, первый секретарь обкома комсомола, начальник Главного управления по делам печати, заместитель главы Коркинского муниципального района, начальник управления социальной политики аппарата Законодательного Собрания. В 2015 году она избрана депутатом шестого созыва Законодательного Собрания.

Марина Владимировна является Почетным членом Российского Союза молодежи (1997), Почетным работником сферы молодежной политики (2003). Награждена почетными грамотами Министерства образования Российской Федерации, Губернатора Челябинской области, Законодательного Собрания Челябинской области и медалью Законодательного Собрания "За заслуги в законотворческой деятельности".

Олег Голиков имеет 2 высших образования и две специализации: "Электроснабжение промпредприятий и городов" и "Менеджер-экономист по антикризисному управлению". За свою профессиональную деятельность прошел путь успешного руководства предприятиями энергетической и коммунальной сфер, работал в сельском хозяйстве, стал экспертом в ресурсосбережении. В настоящее время Олег Александрович занимает должность заместителя директора ФГУП "РФЯЦ – ВНИИТФ им. академика Е.И. Забабахина".

(2018)|Фото: zs74.ru

Три созыва Олег Голиков является депутатом Законодательного Собрания Челябинской области. В действующем, шестом, созыве возглавил комитет по строительной политике и жилищно-коммунальному хозяйству. Награжден благодарственными письмами, Почетной грамотой Законодательного Собрания Челябинской области и медалью Законодательного Собрания "За заслуги в законотворческой деятельности".

Марина Поддубная будет курировать деятельность двух комитетов Законодательного Собрания – комитета по социальной политике и комитета по молодежной политике, культуре и спорту. Также продолжит возглавлять комитет по информационной политике. Олег Голиков будет курировать комитет по строительной политике и ЖКХ.

Владимир Мякуш также сообщил, что на его имя поступили личные заявления Александра Журавлева и Семена Мительмана о сложении полномочий заместителей председателя Законодательного Собрания. Оба депутата решили сосредоточиться только на работе своих комитетов. "Я как председатель Законодательного Собрания не имею причин отказать коллегам в их просьбе. Вопрос был рассмотрен вчера на заседании Президиума Законодательного Собрания, – отметил спикер Законодательного Собрания. – Возражений об удовлетворении просьбы Александра Леонидовича и Семёна Аркадьевича не поступило".

Председатель Законодательного Собрания и депутаты Законодательного Собрания поблагодарили коллег за эффективную работу и поддержали их просьбу об освобождении от занимаемых должностей заместителей председателя Законодательного Собрания.

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Вице-спикерами заксобрания Челябинской области избраны Марина Поддубная и Олег Голиков

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Теги: Марина Поддубная, Олег Голиков, ЗСО, вице-спикер.



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Ранее 20.12.2018 07:59 Мск Два вице-спикера заксобрания Челябинской области Журавлев и Мительман покидают свои посты

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