20 Декабря 2018
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Общество Тюменская область

Александр Шпиренко назначен заместителем главы Тобольска

Александр Шпиренко назначен заместителем главы Тобольска по ЖКХ. Руководитель уже посетил первую думскую комиссию по жизнеобеспечению и городскому хозяйству, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.

Шпиренко работал директором департамента развития Приполярного Урала правительства Ханты-Мансийского автономного округа, директором департамента ЖКХ Тюменской области, а также заместителем главы администрации Тюмени.

У зама экономическое образование, в 2006 г. он закончил обучение в Институте переподготовки кадров Уральского государственного технического университета по программе "Стратегический менеджмент".

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Александр Шпиренко назначен заместителем главы Тобольска

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Теги: Александр Шпиренко, Тобольск



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