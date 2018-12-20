20 Декабря 2018
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Политика В России

"Достал всех своими пресс-релизами". С фамилии Кудрина началась пресс-конференция Путина 

Ежегодная пресс-конференция президента Владимира Путина началась с вопросов ТАСС и ВГТРК на экономические темы. Оба журналиста упомянули нынешнего главу Счетной палаты Алексея Кудрина. Наблюдатели немедленно усмотрели в этом атаку на него.

"Два первых вопроса Путину от госСМИ - две атаки на Кудрина с попытками противопоставления Кудрина и ВВП", - отреагировал в своем телеграм-канале главред "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.

"ВГТРКшник, напротив, фамилию Кудрина произносит грозно, безапелляционно, с нажимом. Посчитаю-ка Кудрин-бинго сегодня", - пишет бывший комиссар "Наших", блогер Кристина Потупчик и публикует у себя картинку некой шарады.

Кудрин-бинго(2018)|Фото: Блог Кристины Потупчик

Эксперты Накануне.RU внимание к Кудрину объяснили тем, что он очень активно в последнее время выступает в СМИ, да и в целом "достал своими пресс-релизами".

"Он публично оценивает перспективы экономики, выступая не как глава Счетной палаты, а фактически как теневой премьер", - объясняет внимание к Кудрину секретарь ФНПР Александр Шершуков.

Реакцию президента на упоминание фамилии бывшего министра финансов он называет "обычной". Отметим, что Путин в очередной раз назвал Кудрина "высококлассным специалистом".

"На Кудрина у президента и его журналистского пула образовался огроменный зуб! Наверное, достал всех своими пресс-релизами по пять раз на дню. И это не может не радовать!" - прокомментировал политолог Максим Жаров.

пресс-конференция президента 2018, Владимир Путин(2018)|Фото: youtube.com

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"Достал всех своими пресс-релизами". С фамилии Кудрина началась пресс-конференция Путина 

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Теги: пресс-конференция владимира путина, трансляция, Кудрин



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