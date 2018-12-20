Дали "условку". В Челябинской области экс-главу села признали виновным в превышении должностных полномочий
Экс-главу села в Нязепетровском районе Южного Урала Валентина Новоселова признали виновным в превышении должностных полномочий.
Не сколько лет назад злоумышленник передал в собственность иных лиц две государственные квартиры.
Ущерб бюджету составил более 670 тыс. рублей, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.
Приговором суда осужденному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 7 месяцев условно.