Дали "условку". В Челябинской области экс-главу села признали виновным в превышении должностных полномочий

Экс-главу села в Нязепетровском районе Южного Урала Валентина Новоселова признали виновным в превышении должностных полномочий.

Не сколько лет назад злоумышленник передал в собственность иных лиц две государственные квартиры.

Ущерб бюджету составил более 670 тыс. рублей, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 7 месяцев условно.