20 Декабря 2018
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Общество В России

Фигуристка Лиза Туктамышева пожелала удачи участникам Чемпионата России, который пройдет без нее

Бронзовый призер финала Гран-при этого года, фигуристка-одиночница Елизавета Туктамышева (22) пропустит чемпионат России, который сегодня стартует в Саранске.

В Instagram заболевшая пневмонией Лиза написала: "Сегодня начинается чемпионат России в Саранске, к сожалению, без меня. А ведь к 22 годам это был бы мой 12 взрослый чемпионат России подряд! Желаю удачи всем участникам!".

Поклонники желают Туктамышевой скорейшего выздоровления и надеются, что при отборе в сборную страны на чемпионаты Европы и Мира руководство федерация будет учитывать не только выступление спортсменок на национальном чемпионате.

Если бы воспитанница легендарного Алексея Мишина приняла участие в ЧР, она наверняка бы поборолась за место на пьедестале с Евгенией Медведевой и Алиной Загитовой. Евгения, сменившая в этом сезоне тренера, к слову, в финал Гран-при вообще не отобралась, а Загитова хоть и обошла Лизу, но пропустила на первое место японку Рику Кихиру. Конкуренцию "взрослым" фигуристкам составят юниорки. Не исключено, что они подвинут вечных соперниц Женю и Алину, поскольку выполняют более сложные элементы (например, прыжки в четыре оборота). Речь идет, в первую очередь, о воспитанницах Этери Тутберидзе Алене Косторной и Александре Трусовой.

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Фигуристка Лиза Туктамышева пожелала удачи участникам Чемпионата России, который пройдет без нее

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Теги: елизавета туктамышева, чемпионат россии, евгения медведева, алина загитова, фигурное катание



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