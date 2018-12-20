"Едет достаточно бодренько". Глава Екатеринбурга оценил новые трамваи и рассказал о планах на 2019 год

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский прокатился на двух новых низкопольных трамваях, рассказал об обновлении трамвайного парка и о планах на 2019 год. В собственности у города уже есть пять вагонов от Уралтрансмаша (в составе группы УВЗ). Сегодня мэр вместе с журналистами оценил работу двух трамваев - частично низкопольную модель 71-412 и полностью низкопольную модель 71-415, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Без шуток про: "Передавайте, пожалуйста, за проезд" и "Какая зарплата у нашего кондуктора" не обошлось. Речь шла о том, что в "ЕР" потребовали отменить повышение зарплаты мэру Екатеринбурга. Но вернёмся к новым трамваям. Уже в конце декабря один из них будет курировать по столице Урала.

"Перед нами стоит задача приобрести для города 60 новых трамваев. Понятно, что они должны быть производства нашего Уралтрансмаша. Для нас очень важно, что трамваи для города производятся непосредственно в Екатеринбурге и локализация производства достигает 80%. Ведь это налоги для нашего региона и рабочие места для жителей города и области. В рамках этой работы мы дорабатываем модели новых трамваем. Сейчас необходимо выбрать модель и определиться с низкопольной тележкой", - рассказал Высокинский.

Он также добавил, что новый транспорт рассчитан на 20-30 лет эксплуатации, а единственный способ иметь хорошие трамваи в городе - дорабатывать свои.

Глава города планирует прийти к депутатам в январе-феврале и показать, какие есть источники финансирования и что можно сделать за счёт бюджета города и концессии.

"Трамвай стоят около 20 млн.руб. Источники финансирование - бюджет города и концессионное соглашение. Мы уже запустили инвестиционную программу для метрополитена. На этой неделе получили новый состав для метро. Параллельно идёт разработка новой транспортной схемы, её основа - трамваи, метро, троллейбусы. Автобусы будут шаттлом, чтобы обеспечить перевозку пассажиров на периферии", - добавил он.

На данный момент частично низкопольная модель 71-415 готова к эксплуатации. Именно эти вагоны и начнут курировать по городу. Что же касается второй модели, то она ещё не доработана. По словам Высокинского, в дальнейшем власти будут переходить полностью к низкопольным трамваям.

"Сейчас по городу будут ходить трамваи второй модели, где в помещении есть лесенки с двух сторон. Они уже доработанные, сертифицированные и готовы к выходу. Со временем парк будет обновляться, и мы будет приходить к низкому полу. У нас идут споры, безопасна ли эта лестница, как для пассажиров, так и для кондукторов", - добавил он.

Вагон модели 412 (полностью низкопольный) сейчас проходит технические испытания в Екатеринбурге. В качестве нагрузки используют мешки с песком.

В новых трамваях доработали салон, увеличили окна и установили мощные печки. Также добавят розетки для телефонов, скоро запустят сеть "Wi-Fi". По словам Высокинского, будет запущенная программа "Электронный Екатеринбург". Город "накроют" точками "Wi-Fi", без границ.

Все пожелания и замечания будут принимать от уральцев, а потом вносить доработки.

Чтобы оптимизировать общественный транспорт предлагается исключить дублирование маршрутов. Транспортную реформу власти хотят запустить в 2019 году. Также обсудили и повременной тариф, который должен облегчить жизнь уральцев. Пассажир заплатит один раз и сможет в течение полутора часа пересаживаться с одного вида транспорта на другой. Именно для этого и произошло объединение транспортных предприятий в ЕМУП "Гортранс".

В дальнейшем в Екатеринбурге появятся закрытые пересадочные узлы, где будут останавливаться автобусы и трамваи, например. Про канатную дорогу от Ботаники до Академического тоже не забыли. Мэр пообещал рассчитать, сколько уйдет денег на этот проект.

О своих планах на 2019 году Высокинский сказал коротко - транспортная реформа и изменение технологий уборки улиц. Он также упомянул про приватизацию МУПов, которые сейчас переводят в статус "Общество с ограниченной ответственностью". Глава города уверен, что работать они будут лучше.